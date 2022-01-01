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Угловой диван Атланта М, Экокожа, модель 28460
33 990 ₽
Угловой диван Атланта М, Экокожа, модель 28460
Ширина (мм) 2500
Глубина (мм) 1530
Спальное место (мм) 1410x1990
Ширина (мм) 2500
Глубина (мм) 1530
Спальное место (мм) 1410x1990
14 отзывов
Угловой диван Амстердам, Велюр, модель 105063
37 900 ₽
Угловой диван Амстердам, Велюр, модель 105063
Ширина (мм) 2450
Глубина (мм) 1470
Спальное место (мм) 1470x2080
Ширина (мм) 2450
Глубина (мм) 1470
Спальное место (мм) 1470x2080
0 отзывов
Диван прямой Фьюжн, Рогожка, модель 100251
39 990 ₽
Диван прямой Фьюжн, Рогожка, модель 100251
Ширина (мм) 2250
Глубина (мм) 1000
Спальное место (мм) 1410x1950
Ширина (мм) 2250
Глубина (мм) 1000
Спальное место (мм) 1410x1950
0 отзывов
Кухонный прямой диван Лофт, Рогожка, модель 104560
24 990 ₽
Кухонный прямой диван Лофт, Рогожка, модель 104560
Ширина (мм) 1880
Глубина (мм) 670
Ширина (мм) 1880
Глубина (мм) 670
0 отзывов
Прямой диван Беккер, Велюр, модель 108519
42 990 ₽
Прямой диван Беккер, Велюр, модель 108519
Ширина (мм) 2720
Глубина (мм) 1050
Спальное место (мм) 1500x2000
Ширина (мм) 2720
Глубина (мм) 1050
Спальное место (мм) 1500x2000
0 отзывов
Прямой диван Брайтон 2, Микровельвет, модель 108925
25 990 ₽
Прямой диван Брайтон 2, Микровельвет, модель 108925
Ширина (мм) 1390
Глубина (мм) 800
Ширина (мм) 1390
Глубина (мм) 800
0 отзывов
Прямой диван Брайтон 3 Люкс, Рогожка, модель 108980
29 990 ₽
Прямой диван Брайтон 3 Люкс, Рогожка, модель 108980
Ширина (мм) 1900
Глубина (мм) 800
Ширина (мм) 1900
Глубина (мм) 800
0 отзывов
Прямой диван Брайтон 3 Люкс, Рогожка, модель 108987
29 990 ₽
Прямой диван Брайтон 3 Люкс, Рогожка, модель 108987
Ширина (мм) 1900
Глубина (мм) 800
Ширина (мм) 1900
Глубина (мм) 800
0 отзывов
Угловой диван Атланта С, Микровельвет, модель 109665
36 990 ₽
Угловой диван Атланта С, Микровельвет, модель 109665
Ширина (мм) 2430
Глубина (мм) 1540
Спальное место (мм) 1400х1980
Ширина (мм) 2430
Глубина (мм) 1540
Спальное место (мм) 1400х1980
0 отзывов
Диван прямой Дубай, Экокожа, Модель 31507
34 990 ₽
Диван прямой Дубай, Экокожа, Модель 31507
Ширина (мм) 2430
Глубина (мм) 1060
Спальное место (мм) 1600x1900
Ширина (мм) 2430
Глубина (мм) 1060
Спальное место (мм) 1600x1900
0 отзывов
Прямой диван Сплин, Экокожа, модель 101692
39 990 ₽
Прямой диван Сплин, Экокожа, модель 101692
Ширина (мм) 2300
Глубина (мм) 1100
Спальное место (мм) 1580x1900
Ширина (мм) 2300
Глубина (мм) 1100
Спальное место (мм) 1580x1900
0 отзывов
Диван прямой Бостон, Микровельвет, модель 109486
51 990 ₽
Диван прямой Бостон, Микровельвет, модель 109486
Ширина (мм) 2550
Глубина (мм) 930
Спальное место (мм) 1150x1950
Ширина (мм) 2550
Глубина (мм) 930
Спальное место (мм) 1150x1950
0 отзывов
Диван прямой Джерси, Микровельвет, 109965
38 990 ₽
Диван прямой Джерси, Микровельвет, 109965
Ширина (мм) 2180
Глубина (мм) 1020
Спальное место (мм) 820x1900
Ширина (мм) 2180
Глубина (мм) 1020
Спальное место (мм) 820x1900
0 отзывов
Диван прямой Дубай, Велюр, Модель 110566
37 990 ₽
Диван прямой Дубай, Велюр, Модель 110566
Ширина (мм) 2430
Глубина (мм) 1060
Спальное место (мм) 1600x1900
Ширина (мм) 2430
Глубина (мм) 1060
Спальное место (мм) 1600x1900
0 отзывов
Диван прямой Мэдисон, Рогожка, модель 106150
39 990 ₽
Диван прямой Мэдисон, Рогожка, модель 106150
Ширина (мм) 2500
Глубина (мм) 1050
Спальное место (мм) 1600x2000
Ширина (мм) 2500
Глубина (мм) 1050
Спальное место (мм) 1600x2000
0 отзывов
Диван угловой Карнелла, Велюр, модель 109576
52 990 ₽
Диван угловой Карнелла, Велюр, модель 109576
Ширина (мм) 2630
Глубина (мм) 1800
Спальное место (мм) 1280x2000
Ширина (мм) 2630
Глубина (мм) 1800
Спальное место (мм) 1280x2000
0 отзывов
Диваны

Купить диван в Москве сегодня вообще не представляет никакой проблемы.

В интернет-магазине нашей компании вы можете подобрать для себя различные модели диванов. В каталоге предоставлена полная информация, в том числе с фотографиями высокого разрешения, которая поможет выбрать подходящую по различным параметрам модель. С продукцией, которая предоставлена на наших страницах, возможно обставить любые стили интерьера, от бюджетных до премиум класса. На всю продукцию есть документация, которая подтверждает экологическую безопасность и изготовление согласно принятым ГОСТам.

Почему наши диваны стоят недорого?

Наша компания является официальным представителем множества крупных мебельных фабрик, что позволяет получить следующие преимущества:

  • Оптимальные цены на различные модели диванов, в том числе недавно появившиеся в продаже;
  • Быстрая доставка до магазина тех моделей, которые приобретаются под заказ;
  • Возможность на этапе работы с дизайнером изменить некоторые параметры готового изделия;
  • Гарантия того, что все комплектующие и аксессуары будут на месте;
  • Быстрая доставка по ближайшим районам, доставка в отдаленные районы согласовывается с менеджером, который посчитает для вас ее стоимость и сроки;
  • Различные формы оплаты, в том числе курьеру при получении (подходит для тех районов, куда осуществляется курьерская доставка);
  • При крупных заказах предусмотрены различные скидки, приятные бонусы;
  • При необходимости наша бригада грузчиков занесет диван на этаж, поможет собрать, распаковать и установить на свое место;
  • В случае обнаружения дефектов выполним быструю замену;
  • Работаем с юридическими лицами, предоставляем полный комплект отчетных документов, принимаем безналичный расчет.

Какие материалы мы используем? 

Приобрести диван понравившейся модели вы можете непосредственно на сайте, без посещения магазина. При изготовлении используются только высококачественные современные материалы, которые соответствуют всем стандартам. Для вас предоставлены полные характеристики, которые включают в себя:

  • Габаритные размеры;
  • Материал каркаса;
  • Материал наполнения;
  • Механизм раскладки;
  • Прочие заданные параметры;

Выбор модели пружинного блока.

Все это позволяет подобрать подходящую под ваши требования и бюджет модель, которая в будущем не разочарует. В случае, когда вы затрудняетесь сделать правильный выбор, вам готовы помочь наши консультанты. Они готовы ответить в часы работы магазина по многоканальной телефонной линии, указанной на сайте.

Кроме того, в нерабочее время все вопросы можно направить на адрес электронной почты. Вам перезвонят или пришлют подробный ответ в порядке очередности. Осуществляем доставку по всей территории РФ, по городу и пригороду готовы доставить оплаченный товар в течение одного рабочего дня.

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