Купить диван в Москве сегодня вообще не представляет никакой проблемы.

В интернет-магазине нашей компании вы можете подобрать для себя различные модели диванов. В каталоге предоставлена полная информация, в том числе с фотографиями высокого разрешения, которая поможет выбрать подходящую по различным параметрам модель. С продукцией, которая предоставлена на наших страницах, возможно обставить любые стили интерьера, от бюджетных до премиум класса. На всю продукцию есть документация, которая подтверждает экологическую безопасность и изготовление согласно принятым ГОСТам.

Почему наши диваны стоят недорого?

Наша компания является официальным представителем множества крупных мебельных фабрик, что позволяет получить следующие преимущества:

Оптимальные цены на различные модели диванов, в том числе недавно появившиеся в продаже;

Быстрая доставка до магазина тех моделей, которые приобретаются под заказ;

Возможность на этапе работы с дизайнером изменить некоторые параметры готового изделия;

Гарантия того, что все комплектующие и аксессуары будут на месте;

Быстрая доставка по ближайшим районам, доставка в отдаленные районы согласовывается с менеджером, который посчитает для вас ее стоимость и сроки;

Различные формы оплаты, в том числе курьеру при получении (подходит для тех районов, куда осуществляется курьерская доставка);

При крупных заказах предусмотрены различные скидки, приятные бонусы;

При необходимости наша бригада грузчиков занесет диван на этаж, поможет собрать, распаковать и установить на свое место;

В случае обнаружения дефектов выполним быструю замену;

Работаем с юридическими лицами, предоставляем полный комплект отчетных документов, принимаем безналичный расчет.

Какие материалы мы используем?

Приобрести диван понравившейся модели вы можете непосредственно на сайте, без посещения магазина. При изготовлении используются только высококачественные современные материалы, которые соответствуют всем стандартам. Для вас предоставлены полные характеристики, которые включают в себя:

Габаритные размеры;

Материал каркаса;

Материал наполнения;

Механизм раскладки;

Прочие заданные параметры;

Выбор модели пружинного блока.



Все это позволяет подобрать подходящую под ваши требования и бюджет модель, которая в будущем не разочарует. В случае, когда вы затрудняетесь сделать правильный выбор, вам готовы помочь наши консультанты. Они готовы ответить в часы работы магазина по многоканальной телефонной линии, указанной на сайте.

Кроме того, в нерабочее время все вопросы можно направить на адрес электронной почты. Вам перезвонят или пришлют подробный ответ в порядке очередности. Осуществляем доставку по всей территории РФ, по городу и пригороду готовы доставить оплаченный товар в течение одного рабочего дня.